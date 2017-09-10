"Барселона" выдала лучший свой старт в истории Ла Лиги

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"Барселона" выдала лучший свой старт в истории Ла ЛигиКаталонская "Барселона" выдала лучший свой старт в истории в рамках чемпионата Испании, информирует El Mundo Deportivo.

Так, обыграв в первых трех турах текущего сезона в Ла Лиге "Бетис", "Алавес" и "Эспаньол" с общим счетом 9:0, "сине-гранатовые" повторили свой успех сезона 2013/2014, когда подопечные Херардо Мартино в стольких же поединках на старте взяли максимум очков с разницей мячей "+9" - 11 забитых голов и 2 пропущенных.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Эспаньол" со счетом 5:0. | soccernews.ru

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