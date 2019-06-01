"Барселона" выдвинула Неймару четыре условия

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в "Барселону", если выполнит четыре условия, выдвинутые каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

Во-первых, бразилец должен публично объявить о желании вновь стать игроком "блауграны". Во-вторых, игроку придётся пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 36,8 миллиона евро за сезон. В третьих, форвард обязан отозвать иск против "сине-гранатовых", связанный с невыплатой ему бонуса за продление контракта в 2016 году. В-четвёртых, футболисту необходимо улучшить своё поведение как на поле, так и за его пределами.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара два года назад за 222 миллиона евро. С тех пор он забил 51 гол и сделал 29 ассистов в 58 матчах.

Сегодня стало известно, что парижане готовы предложить новый контракт своему лидеру. Действующее соглашение рассчитано до 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" отрицает договорённость с Гризманном. | http://soccernews.ru