"Барселона" выдвинула Вальверде три условия

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может остаться на своём посту, если выполнит три задачи.

Как сообщает испанская пресса, руководство каталонского клуба выдвинуло наставнику следующие требования: 1) выиграть Кубок Испании; 2) завершить сезон в Примере без поражений; 3) сделать так, чтобы трофей "Пичичи" достался Лионелю Месси.

Напомним, что в финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Севильей". В чемпионате "сине-гранатовым" осталось провести домашние матчи с "Вильярреалом", "Реалом" и "Реал Сосьедадом", а также выездные игры против "Сельты", "Депортиво" и "Леванте". Что касается Месси, то он уверенно лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайших преследователей в лице Криштиану Роналду и Луиса Суареса на шесть голов.

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