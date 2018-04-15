"Барселона" выдвинула Вальверде три условия

Теги барселонаэрнесто вальверделионель месси

"Барселона" выдвинула Вальверде три условия

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может остаться на своём посту, если выполнит три задачи.

Как сообщает испанская пресса, руководство каталонского клуба выдвинуло наставнику следующие требования: 1) выиграть Кубок Испании; 2) завершить сезон в Примере без поражений; 3) сделать так, чтобы трофей "Пичичи" достался Лионелю Месси.

Напомним, что в финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Севильей". В чемпионате "сине-гранатовым" осталось провести домашние матчи с "Вильярреалом", "Реалом" и "Реал Сосьедадом", а также выездные игры против "Сельты", "Депортиво" и "Леванте". Что касается Месси, то он уверенно лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайших преследователей в лице Криштиану Роналду и Луиса Суареса на шесть голов. 

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комментарии
Артём

Месси заиграет везде. С его пониманием игры и исполнительским мастерством,где бы он не играл ,он будет №1. Труднее найти команду,которая соответствовала бы его уровню.

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алиев арастун

пичичи уже у лео

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Женiс

ЧМ важнее этого трофея Пичичи,поэтому Лео бери отпуск после финала кубка испании до конца клубного сезона,езжай отдыхать , а потом сразу в расположение сборной,плюнь на Пичичи.А руководству Барселоны надо понять наконец,что если Лео из за нагрузок в Барселоне не выиграет ЧМ, то Лео покинет этим летом Барселону,Бартемоу это не доходить,так что Бартемоу срочно предоставь отпуск Лео отпуск до конца клубного сезона,к черту этот Пичичи.За Пичичи пусть поборется Л.Суарес.

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...

Да не уйдет твой Месси из барсы.Он боиться что в другом месте не заиграет.Тем более в Англии.

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