"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"

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"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде одолела "Райо Вальекано". Счёт в матче на 10-й минуте открыл Луис Суарес, однако ещё до перерыва Хосе Посо восстановил паритет, а в первой трети второго тайма "пчёлы" вовсе вышли вперёд благодаря голу Альваро Гарсии. Дело шло к сенсации, однако в концовке поединка за дело взялась атака "сине-гранатовых" - сначала забил Усман Дембеле, а спустя несколько минут Суарес оформил дубль.

В упорной борьбе каталонцы добыли три очка и сохранили лидерство в чемпионате, а "Райо Вальекано", упустив вожделенную победу, продолжает прозябать в зоне вылета.

"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3

Голы: Суарес, 10 - 0:1, Посо, 35 - 1:1, Гарсия, 57 - 2:1, Дембеле, 87 - 2:2, Суарес, 90 - 2:3.

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Адвинкула, Морено, Посо, Комесанья, Эмбарба, Имбула, Трехо (Гарсия, 57), де Томас (Алегрия, 65).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 67), Бускетс, Рафинья (Дембеле, 52), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 67), Суарес.

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