"Барселона" выиграла Кубок Испании в четвёртый раз подряд, повторив достижение 85-летней давности

В финальном матче Кубка Испании "Барселона" разгромила "Севилью" со счётом 5:0.

"Сине-гранатовые" выиграли этот трофей в 30-й раз в истории, что является рекордом. При этом каталонцы впервые взяли данный титул четырежды подряд.

Тем самым, "Барса" повторила достижение 85-летней давности - в период с 1930 по 1933 год "Атлетик" из Бильбао также четыре сезона кряду становился победителем Кубка Испании. | http://soccernews.ru