"Барселона" выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

Благодаря ничьей с "Эспаньолом" (2:2) "Барселона" завершила первый круг Примеры на первом месте в турнирной таблице.

"Блауграна" при одинаковом количестве очков по дополнительным показателям опережает мадридский "Реал".

С вероятностью в 65 процентов это свидетельствует о будущем чемпионстве каталонской команды.

Согласно статистике, "Барса" 23 раза выигрывала первый круг чемпионата и впоследствии в 15 случаях брала золотые медали.

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