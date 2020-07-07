"Барселона" выиграла суд у "Сантоса" по поводу трансфера Неймара
Спортивный арбитражный суд в Лозанне в споре между "Барселоной" и "Сантосом" взял сторону каталонского клуба.
Как сообщает сайт каталонцев, суд отверг обвинения бразильского клуба, который утверждал, что "Барселона" нарушила правила при покупке Неймара.
Отмечается, что "Сантос" хотел, чтобы "Барса" выплатила им 61 миллион 295 тысяч евро в качестве компенсации и на клуб наложили трансферный бан.
Напомним, что "Барселона" приобрела Неймара у "Сантоса" в 2013 году за 88 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14