Каталонская "Барселона" выиграла три последних свои Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу" с общим счетом 10:2.

Так, в сезоне 2015/2016 "сине-гранатовые" разгромили мадридский "Реал" на выезде со счетом 4:0. В апреле текущего года "Барса" довольствовалась на "Бернабеу" скромными 3:2. В минувшую же субботу королевский клуб снова был разгромлен - 3:0.

Напомним, исследование определило для "Барселоны" идеальные подписания. | soccernews.ru