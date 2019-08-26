"Барселона" выиграла юношеский турнир в Москве

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"Барселона" выиграла юношеский турнир в Москве

"Барселона" стала победителем юношеского футбольного турнира UTLC Cup 2019, который состоялся в Москве на стадионе "РЖД Арена".

В нем участвовали юные футболисты до 14 лет. На турнире приняли участие 10 клубов из Европы и Азии.

В финальном поединке "Барселона" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были каталонцы - 6:5.

В матче за третье место японская "Йокогама Маринос" обыграла "Интер" по пенальти.

Далее места распределились следующим образом:

5. "Боруссия" Дортмунд

6. "Лион"

7. ЦСКА

8. "Динамо"

9. "Астана"

10. "Чжэцзян Гринтаун".

Не пропустите: "Барселона" – "Бетис" - 5:2 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru
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