"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику"

В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Барселона" уступила "Атлетику" и выбыла из турнира.

"Атлетик" - "Барселона" 1:0

Гол: Уильямс, 90 - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серхи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.

Предупреждения: Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).

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