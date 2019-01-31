"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист

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"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист

"Барселона" разгромила "Севилью" в матче четвертьфинала Кубка Испании.

В составе каталонцев голами отметились Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси и Филиппе Коутиньо, оформивший дубль. Единственный мяч "Севильи" забил защитник Гильерме Арана.

"Барселона" - "Севилья" - 6:1 (0:2).

Голы: пенальти Коутиньо, 13 - 0:1, Ракитич, 31 - 2:0, Коутиньо, 53 - 3:0, Серджи Роберто, 54 - 4:0, Арана, 67 - 4:1, Суарес, 89 - 5:1, Месси, 90 - 6:1.

"Барселона" - Силлессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич(Видаль, 76), Бускетс, Артур, Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес.

"Севилья" - Сориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре Силва.

В первой встрече "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч каталонский клуб вышел в полуфинал Кубка Испании.

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