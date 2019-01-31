"Барселона" вынесла "Севилью": у Месси гол и ассист
"Барселона" разгромила "Севилью" в матче четвертьфинала Кубка Испании.
В составе каталонцев голами отметились Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси и Филиппе Коутиньо, оформивший дубль. Единственный мяч "Севильи" забил защитник Гильерме Арана.
"Барселона" - "Севилья" - 6:1 (0:2).
Голы: пенальти Коутиньо, 13 - 0:1, Ракитич, 31 - 2:0, Коутиньо, 53 - 3:0, Серджи Роберто, 54 - 4:0, Арана, 67 - 4:1, Суарес, 89 - 5:1, Месси, 90 - 6:1.
"Барселона" - Силлессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич(Видаль, 76), Бускетс, Артур, Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес.
"Севилья" - Сориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре Силва.
В первой встрече "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч каталонский клуб вышел в полуфинал Кубка Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12