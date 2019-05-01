"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока

Теги эйбарбарселонамарк кукурелья

"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока

"Барселона" должна будет выкупить своего же игрока Марке Кукурелью за 4 миллиона евро. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, речь идет о левом полузащитнике, который на данный момент находится в аренде у "Эйбара". "Оружейники" собирались выкупить Кукурелью у каталонского клуба за 2 миллиона евро. Однако стало известно, что "Барселона" также нуждается в этом игроке.

Таким образом, сине-гранатовые смогут вернуть своего футболиста за 4 миллиона евро, так как эта опция заранее была предусмотрена в контракте.

Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника - 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кукурелья участвовал в 28 матчах, отметившись 2 ассистами.

"Барселона" недавно досрочно стала чемпионом Испании. "Эйбар" занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 43 очка. 

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