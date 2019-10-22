"Барселона" выплатила "Атлетико" дополнительную компенсацию за Гризманна

"Барселона" и "Атлетико" достигли соглашения по трансферу французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, каталонский клуб выплатил "матрасникам" дополнительно 15 миллионов евро за то, что "Атлетико" не будет обнародовать документы, которые содержат информацию о переговорах "Барселоны" с форвардом в тот момент, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов евро. Также "Барселона" гарантировала "Атлетико", что не будет претендовать на пятерых игроков клуба, среди которых Сауль Ньигес и Хосе Хименес.

Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провел за каталонцев 10 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

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