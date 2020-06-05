"Барселона" выплатила бонусы трем бывшим клубам де Йонга

"Барселона" выплатила "Аяксу" часть бонусов за хавбека Френки де Йонга, который перешел в каталонский клуб летом 2019 года за 75 миллионов евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, всего сине-гранатовые должны перечислить голландскому клубу 11 миллионов евро. "Аякс" пока получил 2,3 миллиона евро.

Стоит отметить, что часть этих бонусов будет распределена между Виллемом II и Валвейком, которые приняли непосредственное участие в воспитании 23-летнего полузащитника.

В текущем сезоне футболист участвовал в 37 матчах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала| http://soccernews.ru