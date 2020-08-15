"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

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"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов

Возможная победа "Баварии" в Лиге Чемпионов принесёт дополнительные убытки "Барселоне", которая накануне была разгромлена мюнхенцами со счётом 2:8.

Как сообщает Football Espana, "сине-гранатовые" должны заплатить "Ливерпулю" бонус в размере 5 миллионов евро, если полузащитник Филиппе Коутиньо выиграет самый престижный еврокубковый турнир.

Напомним, что с прошлого лета бразилец выступает за "Баварию" на правах аренды.

В полуфинале ЛЧ "ротен" сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

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