"Барселона" выполнит три условия Хави

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Будущий главный тренер "Барселоны" Хави выдвинул каталонскому клубу ряд требований для своего возвращения.

По информации Sport.es, боссы "сине-гранатовых" обязались выполнить три условия 41-летнего специалиста.

Во-первых, Хави настоял на реформировании медицинского штаба и возвращении в него доктора Рикарда Пруна, работавшего с командой с 1995 по 2020 год.

Во-вторых, наставник хочет, чтобы в "Барсу" вместе с ним перебрались семь ассистентов из "Аль-Садда".

В-третьих, тренер потребовал поскорее усилиться вингером топ-уровня. Один из вариантов - Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити".

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