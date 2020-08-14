"Барселона" выпустила на матч с "Баварией" самый возрастной состав в своей истории

"Барселона" противостоит "Баварии" (1:4, первый тайм) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, каталонцы выпустили на игру самый возрастной состав в своей истории. Средний возраст команды - 29 лет и 329 дней.

Напомним, что стартовый состав "Барсы" выглядит так: Тер Штеген, Лангле, Альба, Пике, Семеду, Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс, Видаль, Суарес, Месси.

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