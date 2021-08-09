"Барселона" выпустила специальную форму для Лиги Чемпионов

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"Барселона" выпустила специальную форму для Лиги ЧемпионовФото: твиттер Footy Headlines

"Барселона" в новом розыгрыше Лиги Чемпионов будет играть в специальной форме.

Новый комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Форма вдохновлена районами столицы Каталонии Лес Кортс, Сантс, Эль-Раваль, Сант-Антони, Побле Сек и Грасио.

Напомним, что техническим спонсором "Барсы" является компания Nike.

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