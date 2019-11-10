"Барселона" выразила доверие Вальверде

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

"Барселона" выразила доверие Вальверде

Директор "Барселоны" Гильермо Амор похвалил главного тренера Эрнесто Вальверде и нападающего Лионеля Месси после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (4:1).

"Месси был невероятен, но и вся команда провела хороший матч. Вальверде – настоящий профессионал. Все в "Барселоне" в восторге от него. Прибавить просто нечего", – приводит слова Амора Movistar.

Ранее сообщалось, что Вальверде мог бы уволен, если бы "Барселона" не обыграла "Сельту".

После 13 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры.

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