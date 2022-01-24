"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Френки де Йонг.
"Барселона", набрав 35 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 17 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Алавес" – "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: де Йонг, 87 - 0:1
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пина (Мойя, 88), Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Джейсон, Эскаланте, Хоселу, Риоха (Мендес, 90).
"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Лангле, 90), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71), де Йонг (Жуджла, 84), Ферран Торрес.
Не пропустите: "Реал" едва не проиграл "Эльче" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги
-
ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции
-
"Байер" не собирается покупать Азмуна зимой
-
Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
-
"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 января
-
Кьеза успешно перенес операцию на колене. Названы сроки восстановления игрока
-
Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги
-
Феерия ПСЖ, неудача "Монако", успех "Марселя": результаты 22-го тура Лиги 1
-
"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании
-
Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии
-
"Милан" и "Ювентус" не выявили победителя в матче Серии А
-
ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции
-
Рамос забил первый гол за ПСЖ
-
"Милан" теряет Ибрагимовича
-
Тунис выбил Нигерию из Кубка Африки
-
"Байер" не собирается покупать Азмуна зимой
-
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Инсинье догнал Марадону по числу голов за "Наполи"
-
Луческу рассказал, из-за кого покинул "Интер" в 1999 году
-
В "Атлетико" произошел конфликт из-за Гризманна и де Пауля
-
Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Влахович определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры
-
Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
-
Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14