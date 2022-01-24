"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании

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"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Френки де Йонг.

"Барселона", набрав 35 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 17 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Алавес" – "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: де Йонг, 87 - 0:1

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пина (Мойя, 88), Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Джейсон, Эскаланте, Хоселу, Риоха (Мендес, 90).

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Лангле, 90), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71), де Йонг (Жуджла, 84), Ферран Торрес.

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