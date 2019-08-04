"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера

В рамках матча за Кубок Гампера "Барселона" обыграла "Арсенал".

Отметим, что это уже 54-й розыгрыш турнира и 41-я победа каталонского клуба в нем.

"Барселона" - "Арсенал" 2:1

Голы: Обамеянг, 36 - 0:1, Мэйтленд-Найлз (аг), 69 - 1:1, Суарес, 90 - 2:1

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