"Барселона" вырвала победу над "Арсеналом" в матче за Кубок Гампера
В рамках матча за Кубок Гампера "Барселона" обыграла "Арсенал".
Отметим, что это уже 54-й розыгрыш турнира и 41-я победа каталонского клуба в нем.
"Барселона" - "Арсенал" 2:1
Голы: Обамеянг, 36 - 0:1, Мэйтленд-Найлз (аг), 69 - 1:1, Суарес, 90 - 2:1
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