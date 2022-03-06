"Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги

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"Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" со счетом 2:1.

Победу каталонскому клубу принесли голы Феррана Торреса и Мемфиса Депая. В составе хозяев отличился Фидель.

"Барселона", набрав 48 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 29 очками осталась на 14-й позиции.

"Эльче" – "Барселона" - 1:2 (1:0)
Голы: Фидель, 44 - 1:0, Ферран Торрес, 60 - 1:1, Депай, 84 (с пенальти) - 1:2

"Эльче": Бадия, Барраган, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Фидель (Хосан, 78), Маскарель (Кике Перес, 85), Гути (Марконе, 79), Моренте (Понсе, 65), Милья, Бойе (Каррильо, 65).

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Дест, 85), Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Нико Гонсалес, 68), Педри, Гави (Ферран Торрес, 46), Обамеянг (Депай, 75), Дембеле (Траоре, 75).

Удаление: Пасторе (88).

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