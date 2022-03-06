"Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" со счетом 2:1.
Победу каталонскому клубу принесли голы Феррана Торреса и Мемфиса Депая. В составе хозяев отличился Фидель.
"Барселона", набрав 48 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 29 очками осталась на 14-й позиции.
"Эльче" – "Барселона" - 1:2 (1:0)
Голы: Фидель, 44 - 1:0, Ферран Торрес, 60 - 1:1, Депай, 84 (с пенальти) - 1:2
"Эльче": Бадия, Барраган, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Фидель (Хосан, 78), Маскарель (Кике Перес, 85), Гути (Марконе, 79), Моренте (Понсе, 65), Милья, Бойе (Каррильо, 65).
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Дест, 85), Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Нико Гонсалес, 68), Педри, Гави (Ферран Торрес, 46), Обамеянг (Депай, 75), Дембеле (Траоре, 75).
Удаление: Пасторе (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14