"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"

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"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Барселоны" добыла победу над "Вильярреалом".

Каталонцы по-прежнему занимают 7-е место. "Вильярреал" идет 12-м.

"Вильярреал" - "Барселона" 1:3

Голы: де Йонг, 48 - 0:1, Чуквуэзе, 76 - 1:1, Депай, 88 - 1:2, Коутиньо (пен), 90 - 1:3

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 65), Педраса (Эступиньян, 65), Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Тригерос (Раба, 84), Данджума.

"Барселона": тер Стеген, Эрик Гарсия, Пике, Араухо, Альба (Мингеса, 71), Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80), Эззальзули (Дембеле, 66), Гави, Депай.

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