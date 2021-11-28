"Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом"
Фото: твиттер "Барселоны"
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Барселоны" добыла победу над "Вильярреалом".
Каталонцы по-прежнему занимают 7-е место. "Вильярреал" идет 12-м.
"Вильярреал" - "Барселона" 1:3
Голы: де Йонг, 48 - 0:1, Чуквуэзе, 76 - 1:1, Депай, 88 - 1:2, Коутиньо (пен), 90 - 1:3
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 65), Педраса (Эступиньян, 65), Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Тригерос (Раба, 84), Данджума.
"Барселона": тер Стеген, Эрик Гарсия, Пике, Араухо, Альба (Мингеса, 71), Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80), Эззальзули (Дембеле, 66), Гави, Депай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14