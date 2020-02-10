"Барселона" вырвала победу у "Бетиса" в чемпионате Испании

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"Барселона" вырвала победу у "Бетиса" в чемпионате Испании

"Барселона" обыграла "Бетис" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей забили Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. Лионель Месси оформил ассистентский хет-трик. 

"Бетис" - "Барселона" - 2:3 (2:2)

Голы: Каналес, 6 (с пенальти) - 1:0, де Йонг, 9 - 1:1, Фекир, 26 - 2:1, Бускетс, 45+3 - 2:2, Лангле, 72 - 2:3.

"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Аленья, Родригес (Тельо, 86), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 62).

"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Семеду, Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 57), Видаль (Артур, 57), Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Ракитич, 89).

"Барселона" с 49 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Примеры.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хороший-классический отскок от Барсы! Судья ТОП! Лео плоскостопие сплошное, мучаёться в конвульсиях весь матч, пора усмирить его 2мя выстрелами в капусту.3 голевые передачи Месси, вытащил пешеход, а то было б как Юве с Вероной Вечно второй,картонный лидер,виска что-тот там...

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