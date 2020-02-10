"Барселона" вырвала победу у "Бетиса" в чемпионате Испании
"Барселона" обыграла "Бетис" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей забили Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. Лионель Месси оформил ассистентский хет-трик.
"Бетис" - "Барселона" - 2:3 (2:2)
Голы: Каналес, 6 (с пенальти) - 1:0, де Йонг, 9 - 1:1, Фекир, 26 - 2:1, Бускетс, 45+3 - 2:2, Лангле, 72 - 2:3.
"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Аленья, Родригес (Тельо, 86), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 62).
"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Семеду, Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 57), Видаль (Артур, 57), Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Ракитич, 89).
"Барселона" с 49 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14