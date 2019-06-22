"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом

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"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом

"Барселона" отказалась от трансфера капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб подсчитал возможные траты на голландца и решил, что сейчас им это не по карману.

Общие расходы на 19-летнего футболиста, включающие в себя сумму сделки, зарплату, бонусы и комиссионные агенту Мино Райоле, превысили бы 200 миллионов евро.

Таким образом, на де Лигта теперь претендуют только два клуба - ПСЖ и "Ювентус". Фаворитом на сегодняшний день считается "старая синьора".

Не пропустите: Райола озвучил "Ювентусу" требования де Лигта по зарплате. | http://soccernews.ru
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