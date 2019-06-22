"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом
"Барселона" отказалась от трансфера капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб подсчитал возможные траты на голландца и решил, что сейчас им это не по карману.
Общие расходы на 19-летнего футболиста, включающие в себя сумму сделки, зарплату, бонусы и комиссионные агенту Мино Райоле, превысили бы 200 миллионов евро.
Таким образом, на де Лигта теперь претендуют только два клуба - ПСЖ и "Ювентус". Фаворитом на сегодняшний день считается "старая синьора".
Не пропустите: Райола озвучил "Ювентусу" требования де Лигта по зарплате. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32