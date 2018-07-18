"Барселона" вышла из гонки за Головиным

Каталонская "Барселона" вышла из гонки за полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые", долго оценивавшие риски при возможном подписании россиянина, смирились с тем, что борьбу за 22-летнего хавбека армейцев выиграл лондонский "Челси", который активно работал над его трансфером.

Напомним, Головин близок к подписанию контракта с "Челси". | soccernews.ru