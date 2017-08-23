"Барселона" вышла на контакт с бывшим игроком "Анжи"

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"Барселона" вышла на контакт с бывшим игроком "Анжи"Каталонская "Барселона" вышла на контакт с вингером лондонского "Челси" Виллианом, информирует France Football.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 29-летнего футболиста в качестве альтернативы своей главной трансферной цели - Усману Дембеле из дортмундской "Боруссии". Учитывая проблемы, возникшие с подписанием игрока "шершней", "Барса" начала прорабатывать другие варианты усиления позиции, которая была ослаблена после ухода Неймара. В частности, каталонский гранд уже связывался с бразильским легионером "аристократов" на предмет его возможного переезда в Испанию.

Напомним, "Боруссия" уже готова снизить цену на Дембеле. | soccernews.ru

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