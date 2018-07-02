"Барселона" вышла на контакт с Мбаппе

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"Барселона" вышла на контакт с МбаппеКаталонская "Барселона" вышла на контакт с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" уже связались с 19-летним нападающим парижан, чтобы выяснить его планы на будущее. Учитывая сложность будущих переговоров с чемпионом Франции, который не желает расставаться со своим главным талантом, каталонский гранд рассчитывает склонить игрока к переезду на "Камп Ноу", чтобы уже этим летом или через год он затребовал от клуба своей продажи.

Напомним, "Барселона" получила предложение по продаже своего ведущего хавбека. | soccernews.ru

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