"Барселона" вышла на контакт с Мбаппе

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" уже связались с 19-летним нападающим парижан, чтобы выяснить его планы на будущее. Учитывая сложность будущих переговоров с чемпионом Франции, который не желает расставаться со своим главным талантом, каталонский гранд рассчитывает склонить игрока к переезду на "Камп Ноу", чтобы уже этим летом или через год он затребовал от клуба своей продажи.

Напомним, "Барселона" получила предложение по продаже своего ведущего хавбека. | soccernews.ru