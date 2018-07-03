"Барселона" вышла на контакт с окружением хавбека ПСЖ

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с окружением полузащитника ПСЖ Адрианом Рабьо, информирует France Football.

По сведениям издания, новоиспеченный спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль встречался с матерью 23-летнего хавбека парижан, чтобы обсудить возможность переезда ее сына на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ. Его контракт с чемпионом Франции рассчитан до лета следующего года.

Напомним, Виллиан дал ответ "Барселоне". | soccernews.ru