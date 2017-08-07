"Барселона" вышла на контакт с окружением Сери

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"Барселона" вышла на контакт с окружением СериКаталонская "Барселона" вышла на контакт с окружением полузащитника французской "Ниццы" Жаном-Мешелем Сери.

Как информирует L’Équipe, "сине-гранатовые" намерены убедить 26-летнего хавбека, трансферная стоимость которого равняется 40 миллионам евро, перебраться в их стан.

Отметим, что также на Сери претендует лондонский "Арсенал".

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