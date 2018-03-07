"Барселона" вышла на контакт с ведущим защитником "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхендавид алаба

"Барселона" вышла на контакт с ведущим защитником "Баварии"Каталонская "Барселона" вышла на контакт с ведущим защитником мюненской "Баварии" Давидом Алабой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" обсудили с представителями 25-летнего бека условия возможного переезда австрийца на "Камп Ноу" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" может отдать Мину в аренду. | soccernews.ru

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