"Барселона" вышла победителем из каталонского дерби (видео голов)

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Барселона" обыграла "Эспаньол".

Дублем в матче отметился капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси. "Барселона" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Атлетико" 13 очков, однако "матрасники" свою игру проведут немного позже. "Эспаньол" остался на 14-й позиции.

"Барселона" - "Эспаньол" 2:0

Гол: Месси, 71 - 1:0, Месси, 89 - 2:0

"Барселона": тер Стеген, Нелсон Семеду (Серджи Роберто, 59), Пике, Альба, Лангле, Артур (Малком, 59), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Видаль, 82), Суарес, Месси.

"Эспаньол": Лопес, Льюис Лопес, Налдо, Росалес, Эрмосо, Санчес (Алфа Семеду, 78), Марк Рока, Гранеро, Мелендо (Гарсия, 65), Педроса, Иглесиас (У Лэй, 64).

Предупреждения: Санчес (69), Гранеро (73), Педроса (87).

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