"Барселона" вышла в четвертьфинал ЛЧ при абсолютно прагматичной игре: Гаттузо не смог разрушить магию Месси и не располагал везением!

"Барселона" в первом матче против "Наполи" добыла выездную ничью (1:1), что можно было бы считать неплохим результатом, но игровые проблемы каталонцев, помноженные на потерю дисквалифицированных Бускетса и Видаля, заставляли "Кулес" нервничать. В неаполитанцев были серьезные вопросы по здоровью Маноласа и Инсинье, однако оба начали в основе. В целом, оба тренера выпустили всех имеющихся лидеров. "Наполи" сразу со стартовым свистком удивил фанатов и футболистов "Барсы", захватив инициативу и уже на 2-й минуте, едва не открыв счет – это Мартинес получил передачу на левом краю штрафной от Инсинье и выстрелил метров с пяти в ближний угол. Каталонцев спасла штанга! В последующие минуты Кальехон, Мартинес и Инсинье неудачно пробивали с линии штрафной, а Руй даже попытался перебросить тер Штегена с 40 метров – неточно. За расточительность наказали на 10-й минуте с углового, который заработал Месси (пробил в Кулибали), но он был с привкусом скандала. Ракитич выполнил подачу, Лангле в прыжке замкнул в дальний угол, но перед этим грубо оттолкнул Демме в Кулибали. Арбитр Джюнейт Чакыр послушал помощников и указал на центр. 1:0!

"Наполи" пытался перехватить инициативу и даже заработал несколько перспективных стандартов, однако ничего интереснее удара Инсинье с лета в небо на 21-й минуте создать не удавалось. У "Барсы" был лишь дальний выстрел Ракитича мимо, но на 23-й минуте каталонская команда удвоила преимущество. Здесь нужно поблагодарить Месси: Лео получил поперечный пас на правом фланге от Суареса, обыграл двух защитников в штрафной, упал, поднялся, успел отклеиться от третьего и пробил еще из-под двух – точно в дальний угол! Через две минуты добить неаполитанцев мог Суарес, который качнул Ди Лоренцо и пробил под правую стойку, но уругвайцу немного не хватило точности. Еще через пять минут каталонцы таки забили третий гол. Альба получил передачу по флангу от Де Йонга и прострелил на Суареса в касание, а тот в касание же мощно пробил – Оспина парировал! Впрочем, Фрэнки получил отскок и красиво забросил мяч на дальнюю штангу, где Месси прошил Руя и с минимальной дистанции переиграл Оспину. Быть бы дублю, если бы не Чакыр – турок увидел у Лео игру рукой. У "Наполи" в атаке вообще ничего не получалось, а вот у Месси получалось все. На 40-й минуте Лео вырвался из-за спины Кулибали, а тот, выбивая мяч, врезал Лео по ноге. Эпизод был в штрафной, и Чакыр, просмотрев повтор, назначил пенальти – похоже, что все справедливо, хотя у фанов и футболистов "Наполи" на это было свое мнение.

Суарес из "отметки" довел счет до разгромного, однако в компенсированное к первому тайму время Ракитич в необязательной ситуации снес Мертенса на входе в штрафную. Это был железный пенальти – его реализовал Инсинье. 3:1! Именно с этим счетом команды и ушли на отдых. В перерыве Дженнаро Гаттузо снял с игры Демме, бросив в бой Лоботку. Станислав вместе с партнерами попытался прижать "Барсу" на старте второго тайма: неаполитанцы заработали ряд стандартов, которые замыкал Кулибали, а на 53-й минуте Мартинес пробил после навеса от Кальехона – удар накрыли, а Инсинье с рикошета добил головой. Тер Штеген поймал мяч! Впрочем, напора итальянцев хватило минут на десять, после чего "Барса" постепенно отвела игру от своих ворот. Правда, хозяева и сами не заостряли.

На 60-х минутах инициатива окончательно перешла к "блаугранас", но в целом на поле ничего не происходило. Стало откровенно скучно. Тогда на 70-й минуте Гаттузо добавил в атаку Лосано и Политано, и уже на 71-й Ирвинг ударом головой замыкал подачу Инсинье. Выше ворот. И все! "Наполи" не имел ничего, кроме ведра угловых, а "Барселона" и не пыталась обострять игру. Сетьен даже замен не проводил, а вот Гаттузо не останавливался – на 80-й минуте он выпустил Эльмас и Милика. На 81-й минуте Аркадиуш таки забил гол, головой направив мяч под ближнюю штангу, но его не засчитали из-за офсайда. На 85-й возродить интригу мог Лосано, который пробивал головой в красивом полете и попал в штангу, а потом еще и сам слабо стрелял после обыгрыша Месси в штрафной – в обоих случаях тер Штеген контролировал ситуацию. Сетьен, тем временем, выпустил на поле юного Мончу, но приказа идти вперед своим подопечным не отдал. "Наполи" же атаковал до последних минут, однако забить второй итальянцы не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас" – 3:1. Таким образом, "Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Там каталонцев ждет "Бавария".

Сыграть как Вальверде

Эрнесто Вальверде жестко критиковали за прагматичный стиль без кучи комбинаций и нацеленности на атаку от первой до последней минуты. В конце концов, после серии неудач его уволили, назначив тренера с "ДНК Барселоны" – Кике Сетьен на первом этапе действительно радовал болельщиков 71% владения мячом и тысячей передач, однако постепенно игра каталонцев вновь отошла к прагматизму. Тень Вальверде все сильнее нависала над "Камп Ноу", однако то, что сделали "сине-гранатовые" с "Наполи", даже "Муравью" было не под силу. "Барса" (ну или Месси) провела мощный первый тайм, забив три гола, однако во втором выключилась, не нанеся ни одного удара по воротам и лишь изредка пробегая по центральный круг. На половине поля каталонцев команды провели 31,6% игрового времени (против 19,2% в половине "Наполи"). Хозяева сосредоточились на обороне, выполнив 12 выносов (против двух у соперника) и 12 блокировок (против пяти). Правда, даже в этот период "блаугранас" чаще обыгрывали итальянцев на дриблинге (11:8), причем на чужой половине поля, однако в целом подопечные Сетьена не были нацеленными на атаку. Также интересно, что Кике не сделал ни одной замены до 84-й минуты. Понять такой ход Сетьена нельзя! Команда вела в счете, но всего один пропущенный гол заставлял бы его подопечных нервничать. Кроме того, связать игру в атаке без Бускетса и Видаля проблематично, да и силы нужно экономить – впереди "Бавария", а там, возможно, и "Манчестер Сити" с ПСЖ или "Атлетико". В конце концов, "Наполи" просто хорошо забегал после перерыва, поэтому больше времени пришлось провести в обороне.

Все это, конечно же, да, но есть несколько "но". Во-первых, Кике Сетьена звали в "Барселону" для того, чтобы вернуть "дух Кройфа", красивые комбинации, эффектную игру в атаке от первой до последней минуты и ориентированность на собственную игру – подстраиваться под соперника может зидановський "Реал", но не идеальная "Барселона". И неважно, насколько мог быть опасным "Наполи" – равно как и не имеет значения, играет ли Бускетс. Во-вторых, итальянцы, так или иначе, должны были раскрываться, но "Барселона" почти не тревожила соперника контратаками – команда Вальверде хотя бы в этом была сильной. В-третьих, к игре в обороне таки возникают определенные вопросы. "Наполи" провел 13 ударов по воротам, 11 из которых прошли из пределов штрафной – девять заблокировали, почти все остальные прошли из неудобных позиций, но в нескольких эпизодах итальянцы оказывались в нескольких метрах от тер Штегена. Тот же Лосано или Инсинье пробивали головой с минимальных дистанций, да и Политано на последних минутах пробивал вблизи – их подвело исполнение и общая банальность атак, однако у "Баварии" или "Сити" с этим проблем не будет. Впрочем, в первом тайме победа "Барсы" была заслуженной. Каталонцы разрушали оборону соперника уже на одном только дриблинге (14 успешных попыток против одной у "Наполи"), провели семь ударов по воротам, забили трижды и еще один гол не засчитали. При этом команда действовала довольно стильно, хотя старт встречи остался за гостями, а заточенность на Месси и Суареса все так же тревожит. В любом случае, правильность или неправильность стратегии Сетьена покажут следующие матчи ЛЧ. Пока он на коне, но если в подобном стиле команда вылетит от "Баварии" – ему непременно вспомнят и прагматизм и "вальвердоподобность".