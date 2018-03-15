"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов в рекордный 11-й раз

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"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов в рекордный 11-й раз

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Челси" (3:0) и завоевала путевку в следующий раунд.

Каталонский клуб вышел в четвертьфинал 11-й раз в своей истории и это является рекордом турнира.

Напомним, что "Барселона" является пятикратным победителем Лиги Чемпионов.

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