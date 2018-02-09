"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на выезде победила "Валенсию" со счетом 2:0 и вышла в финал.

Стоит отметить, что каталонский клуб достиг финала в 40-й раз в своей истории (29 побед и 10 поражений) и это является новым испанским рекордом.

Ранее "Барселона" и "Реал" шли вровень по этому показателю (по 39 финалов).

Кроме того каталонцы вышли в финал Кубка Короля в пятый раз подряд, что тоже является рекордом.

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