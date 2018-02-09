"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд

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"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на выезде победила "Валенсию" со счетом 2:0 и вышла в финал.

Стоит отметить, что каталонский клуб достиг финала в 40-й раз в своей истории (29 побед и 10 поражений) и это является новым испанским рекордом.

Ранее "Барселона" и "Реал" шли вровень по этому показателю (по 39 финалов).

Кроме того каталонцы вышли в финал Кубка Короля в пятый раз подряд, что тоже является рекордом.

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
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18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
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