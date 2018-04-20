"Барселона" вышла в финал Юношеской лиги УЕФА

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"Барселона" вышла в финал Юношеской лиги УЕФА

В полуфинале Юношеской лиги УЕФА "Барселона" переиграла "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" U19 - "Барселона" U19 4:5

Голы: Сайоль, 9 - 0:1, Латибодье, 19 - 1:1, Кольядо, 22 - 1:2, Нмеча, 24 - 2:2, Марти, 31 - 2:3, Сайоль, 41 - 2:4, Мендез, 44 - 2:5, Матондо, 69 - 3:5, Нмеча, 85 - 4:5

"Манчестер Сити" U19: Гримшоу, Фрэнсис, Латибодье, Гарсия, Деле-Баширу, Роса (Матондо 46), Феликс Нмеча (Дойл 79), Поведа, Лоненцо Гонсалес, Болтон (Гарре 66), Лукас Нмеча.

"Барселона" U19: Пенья, Морей (Серрано 73), Хуан Гонсалес, Фрайсас (Мовилья 88), Гарсия, Кольядо, Орельяна (Кабрера 79), Марти, Сайоль, Руис, Мендес.

Предупреждения: Гонсалес 8, Латибодье 21, Гарсия 29, Мендес 74.

Удаление: Гонсалес.

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