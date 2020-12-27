"Барселона" выставила Коутиньо на трансфер
"Барселона" намерена избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно, сообщает El Confidencial.
По сведениям издания, тренерский штаб каталонского клуба недоволен игрой бразильца. Кроме того, каталонцы надеются поправить финансовые дела благодаря трансферу игрока. Впрочем, проблемой является тот факт, что к Коутиньо нет интереса. Если хавбек проведет за "Барселону" 100 матчей, то каталонцы должны будут заплатить еще 20 миллионов евро его бывшему клубу "Ливерпуль". На данный момент он сыграл за каталонцев 89 матчей.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14