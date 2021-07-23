"Барселона" выставила на трансфер четырех топ-игроков, но по ним нет предложений

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"Барселона" выставила на трансфер четырех топ-игроков, но по ним нет предложений

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" в летнее трансферное окно намерена избавиться от четырех футболистов с высокой зарплатой, сообщает ESPN.

По сведениям источника, каталонский клуб выставил на трансфер вратаря Нето (зарплата 6,5 миллионов евро в год), защитника Самуэля Умтити (16 млн), полузащитников Миралема Пьянича (16 млн) и Филиппе Коутиньо (24 млн). Впрочем, ни по одному из игроков у "Барселоны" нет предложений, так как ни никто из клубов не готов платить им такие же зарплаты.

Напомним, что из-за потолка зарплат в Ла Лиге "Барселона" не может заявить на сезон нападающих Лионеля Месси, Серхио Агуэо и Мемфиса Депая, а также защитника Эрика Гарсию.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да уж!Топ-клуб!Никому эти бездарные наложницы гнума не нужны!И самим Месси никто не интересуется , хотя он свободен уже месяц!Ни ПСЖ,ни Ман Сити,ни МЛС и даже в Китае Лео не хотят подписать бесплатно!Почему?Потому ,что он - картонная бесполезная бестолковая эгоистичная швабра,шавка и шваль(правило трёх Ш)!Вискас Эль Барса!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да уж!Топ-клуб!Никому эти бездарные наложницы гнума не нужны!И самим Месси никто не интересуется , хотя он свободен уже месяц!Ни ПСЖ,ни Ман Сити,ни МЛС и даже в Китае Лео не хотят подписать бесплатно!Почему?Потому ,что он - картонная бесполезная бестолковая эгоистичная швабра,шавка и шваль(правило трёх Ш)!Вискас Эль Барса!

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