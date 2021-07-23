"Барселона" выставила на трансфер четырех топ-игроков, но по ним нет предложений
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена избавиться от четырех футболистов с высокой зарплатой, сообщает ESPN.
По сведениям источника, каталонский клуб выставил на трансфер вратаря Нето (зарплата 6,5 миллионов евро в год), защитника Самуэля Умтити (16 млн), полузащитников Миралема Пьянича (16 млн) и Филиппе Коутиньо (24 млн). Впрочем, ни по одному из игроков у "Барселоны" нет предложений, так как ни никто из клубов не готов платить им такие же зарплаты.
Напомним, что из-за потолка зарплат в Ла Лиге "Барселона" не может заявить на сезон нападающих Лионеля Месси, Серхио Агуэо и Мемфиса Депая, а также защитника Эрика Гарсию.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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