"Барселона" выставила на трансфер одного из летних новичков

"Барселона" может по окончании нынешнего сезона расстаться с вратарём Нето, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" выставили бразильца на трансфер, рассчитывая за счёт его продажи улучшить своё финансовое положение.

В каталонском клубе уверены, что 30-летнего голкипера в составе без проблем заменит воспитанник академии Иньяки Пенья.

Прошлым летом "Барса" купила Нето у "Валенсии" за 26 миллионов евро плюс бонусы. На счету стража ворот 4 матча и 7 пропущенных голов.

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