"Барселона" выставила основного защитника на трансфер
Фото: инстаграм Деста/Автор неизвестен
"Барселона" приняла решение избавиться от американского защитника команды Сержиньо Деста, сообщает журналист Фернандо Поло.
По информации источника, футболист сборной США выставлен на трансфер, так как каталонский клуб намерен заработать денег на игроке, пока он не упал в цене.
Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави разочаровался в качествах Деста и больше не рассчитывает на него.
Напомним, что американец перешел в "Барселону" в 2020 году из "Аякса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14