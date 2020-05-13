"Барселона" выставила Семеду на трансфер из-за отказа продлевать контракт

"Барселона" намерена продать защитника Нелсона Семеду этим летом.

Как сообщает Marca, каталонцы предлагали португальцу продлить соглашение до 2025 года, однако футболист отказался из-за финансовой составляющей.

Таким образом, "Барса" выставила Семеду на трансфер и повесила ценник в размере 40 миллионов евро. Не исключено, что Семеду войдет в сделку по трансферу Миралема Пьянича или Лаутаро Мартинеса.

Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету пять голевых передач в 29 матчах.

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