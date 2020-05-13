"Барселона" выставила Семеду на трансфер из-за отказа продлевать контракт
"Барселона" намерена продать защитника Нелсона Семеду этим летом.
Как сообщает Marca, каталонцы предлагали португальцу продлить соглашение до 2025 года, однако футболист отказался из-за финансовой составляющей.
Таким образом, "Барса" выставила Семеду на трансфер и повесила ценник в размере 40 миллионов евро. Не исключено, что Семеду войдет в сделку по трансферу Миралема Пьянича или Лаутаро Мартинеса.
Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету пять голевых передач в 29 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14