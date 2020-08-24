"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов
"Барселона" намерена расстаться с семью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.
По данным источника, каталонский клуб готов продать защитников Жорди Альбу и Самуэля Умтити, полузащитников Рафинью Алькантару, Ивана Ракитича и Артуро Видаля, а также нападающих Луиса Суареса и Мартина Брейтуэйта.
Данный список согласован с новым главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
Ранее сообщалось, что Куман хочет получить усиление на левый фланг обороны, в центр полузащиты, а также в нападение.
Не пропустите: "Барселона" предоставила Куману неограниченные полномочия. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
|20
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|11
|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
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|20
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|Мальорка
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