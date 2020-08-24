"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов

"Барселона" намерена расстаться с семью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб готов продать защитников Жорди Альбу и Самуэля Умтити, полузащитников Рафинью Алькантару, Ивана Ракитича и Артуро Видаля, а также нападающих Луиса Суареса и Мартина Брейтуэйта.

Данный список согласован с новым главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

Ранее сообщалось, что Куман хочет получить усиление на левый фланг обороны, в центр полузащиты, а также в нападение.

Не пропустите: "Барселона" предоставила Куману неограниченные полномочия. | http://soccernews.ru