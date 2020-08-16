"Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов

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"Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов

"Барселона" намерена существенно изменить состав в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать защитников Хуниора Фирпо и Самуэля Умтити, полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля, а также нападающих Усмана Дембеле и Самуэль Умтити.  

 

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, не сумела выиграть национальные Кубок и Суперкубок, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.

Не пропустите: "Барселона" сделала предложение Почеттино. | http://soccernews.ru

 
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