"Барселона" выступила против плотного графика в случае возобновления сезона

Теги барселона

"Барселона" выступила против плотного графика в случае возобновления сезона

Руководство "Барселоны" не хочет, чтобы клубы играли каждые три дня в случае возобновления сезона, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает AS.

По сведениям издания, в каталонском клубе опасаются, что плотный график приведет к повышению травматизма у футболистов. Медицинский департамент "Барселоны" полагает, что игроки должны между матчами отдыхать больше трех дней. 

После 27 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на два очка. 

Не пропустите: "Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов