"Барселона" выступила против плотного графика в случае возобновления сезона

Руководство "Барселоны" не хочет, чтобы клубы играли каждые три дня в случае возобновления сезона, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает AS.

По сведениям издания, в каталонском клубе опасаются, что плотный график приведет к повышению травматизма у футболистов. Медицинский департамент "Барселоны" полагает, что игроки должны между матчами отдыхать больше трех дней.

После 27 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на два очка.

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