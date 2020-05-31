"Барселона" выступила с официальным заявлением на тему борьбы с расизмом

"Барселона" на официальном сайте опубликовала заявление на тему борьбы с расизмом.

"Расизм направлен лишь на унижение и маргинализацию людей по причине их пола, сексуальной ориентации, происхождения, цвета кожи. Это пандемия, которая касается нас всех.

Наш клуб не перестанет бороться с этим проявлением. Это наше обязательство", - говорится в сообщении "Барселоны".

На данный момент в США продолжаются беспорядки, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.

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