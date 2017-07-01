"Барселона" выступила с официальным заявлением по будущему Матьё

Защитник "Барселоны" Жереми Матьё может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 33-летний француз отправился на просмотр в лиссабонский "Спортинг".

Отмечается, что Матьё пройдёт в стане "львов" предсезонную подготовку, после чего португальский клуб примет решение о целесообразности подписания футболиста.

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