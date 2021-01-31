"Барселона" выступила с заявлением из-за появления в СМИ информации о контракте Месси

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"Барселона" выступила с заявлением из-за появления в СМИ информации о контракте Месси

Пресс-служба "Барселоны" сделала заявление о публикации изданием El Mundo условий контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Сообщалось, что по условиях четырехлетнего соглашения форвард получит 555 миллионов евро.

"Клуб сожалеет об информации, появившейся в газете El Mundo, так как соглашение является конфиденциальным. "Барселона" категорически отрицает причастность к публикации документа о контракте Месси. Мы примем судебные меры против газеты за любой ущерб, который может быть причинен клубу из-за данной публикации.

"Барселона" выражает поддержку Месси в связи с попытками очернить его имидж и разрушить отношения с клубом, в котором он стал лучшим футболистом в истории", - говорится в сообщении каталонского клуба.

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