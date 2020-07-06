"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях

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"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях

"Барселона" опровергла информацию о том, что руководство клуба критиковало футболистов команды в социальных сетях.

"Аудиторская проверка не нашла никаких подтверждений о критике игроков в социальных сетях. Также не обнаружена никакая коррупционная составляющая. Все контракты были заключены в рамках рынка", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заплатил компании I3 Ventures, которая занималась критикой лидеров команды в социальных сетях. Также компания занималась обелением имиджа Бартомеу.

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