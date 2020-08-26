"Барселона" выступила с заявлением в связи с возможным уходом Месси

Теги барселоналионель месси

"Барселона" выступила с заявлением в связи с возможным уходом Месси

Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес заявил, что клуб не собирается расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Мы планируем строить новую команду вместе с Лионелем Месси, который является лучшим игроком в истории футбола. Клуб не рассматривает возможность его ухода. Мы оптимистично смотрим на будущее. В нашей команде есть много молодых футболистов, которые готовы строить новую "Барселону". Но мы с огромным уважением относимся к тем игрокам, которые принесли клубу множество трофеев. Нельзя создавать конфликт между "Барселоной" и Месси. Ни клуб, ни Лео этого не заслуживают. Мы проведем огромную работу, чтобы "Барселона" вновь начала побеждать", - приводит слова Планеса Marca.

Напомним, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать контракт с "Барселоной".

Не пропустите: В СМИ появились детали ухода Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ отказался от трансфера Месси

ПСЖ отказался от трансфера Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов