"Барселона" выступила с заявлением в связи с возможным уходом Месси

Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес заявил, что клуб не собирается расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Мы планируем строить новую команду вместе с Лионелем Месси, который является лучшим игроком в истории футбола. Клуб не рассматривает возможность его ухода. Мы оптимистично смотрим на будущее. В нашей команде есть много молодых футболистов, которые готовы строить новую "Барселону". Но мы с огромным уважением относимся к тем игрокам, которые принесли клубу множество трофеев. Нельзя создавать конфликт между "Барселоной" и Месси. Ни клуб, ни Лео этого не заслуживают. Мы проведем огромную работу, чтобы "Барселона" вновь начала побеждать", - приводит слова Планеса Marca.

Напомним, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать контракт с "Барселоной".

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