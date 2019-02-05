"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме
"Барселона" на матч с "Реалом" выйдет в специальной форме. Об этом команда сообщила в твиттере.
Все имена имена игроков будут продублированы на китайском языке. Так каталонский клуб хочет отметить наступление 2019 года по китайскому календарю.
Ранее стало известно, кто из игроков будет вызван на матч.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15