"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме

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"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме

"Барселона" на матч с "Реалом" выйдет в специальной форме. Об этом команда сообщила в твиттере.

Все имена имена игроков будут продублированы на китайском языке. Так каталонский клуб хочет отметить  наступление 2019 года по китайскому календарю.

Ранее стало известно, кто из игроков будет вызван на матч.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". 

Не пропустите: Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"| http://soccernews.ru

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"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

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